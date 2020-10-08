Добкин: Мне показалось, что в ночь побега Янукович сошел с ума. Он говорил: "Дай мне автоматы"

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как экс-президент Украины Виктор Янукович просил его предоставить автоматы.

"Он [Янукович] просил... Первое, когда он приехал, – сначала в полушутку, а потом мы уже чуть выпили – он начал говорить более действенно: "Дай мне автоматы". А я как глава территориальной обороны имел отношение к складам”, – сказал он.

Добкин добавил, что у него тогда были ключи от военных складов.

"И моя должность предполагала, что я могу за несколько минут оружие, которое хранится в разных местах с боеприпасами, саккумулировать в одном месте и устроить маленькое бордельеро, которое показалось бы всем... Но я не понимаю почему, я не знаю, по каким причинам", – сообщил экс-глава Харьковской ОГА.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

Янукович просил оружие сначала в шутку, а потом эта шутка перешла в часть разговора, вспомнил Добкин.

"Мол, "есть же люди у нас – давай мы сейчас все перевернем". Знаешь, здесь без ложного патриотизма: я же не патриот... Я был патриотом, пока это слово не стало ругательным. А сейчас я не патриот точно. Но тогда без ложного патриотизма у меня какая мысль была? "На хрена тебе автоматы и люди? У тебя была армия в руках, вся милиция, которой ты не дал команду. И "Беркут" за тебя умирал. Их сжигали", – рассказал он.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. Он бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых антиправительственных протестов. Против него в Украине расследуют ряд уголовных производств, в том числе о коррупции и узурпации власти. Оболонский райсуд 24 января 2019 года Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Российское бюро организации по борьбе с коррупцией Transparency International утверждает, что Янукович получил гражданство России. Его адвокат Виталий Сердюк эту информацию опровергал.

В конце 2016 года Янукович "по соображениям безопасности" отказался назвать место прописки Святошинскому районному суду Киева. На просьбу председательствующего назвать место проживания Янукович сказал: "Ростовская область". Российские СМИ утверждают, что Янукович живет на государственной даче в Подмосковье, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.

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