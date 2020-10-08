Добкин: Медведев, скотина, одной рукой дал мне орден, а другой санкции ввел

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что хранит орден дружбы народов Российской Федерации, который получил от экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Добкин: Это мой орден, я его заслужил. Не перед Россией – я его от Украины заслужил Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин назвал "скотиной" бывшего президента и экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост замглавы Совбеза РФ.

"[Медведев], скотина, дал мне орден одной рукой... У меня орден дружбы народов Российской Федерации. Причем номер 1400 какой-то. Их не сильно много. А другой рукой подписал мне санкции, я не могу в Россию въехать", – сказал он в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Добкин получил орден в 2010 году "за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной", писало агентство УНИАН. Журналист спросил, хранит ли экс-нардеп его.

"А кому я его отдам? Это мой орден, я его заслужил. Не перед Россией – я его от Украины заслужил. Кстати, меня [экс-президента Украины Виктор] Янукович ругал за то, что меня этим орденом наградили в его присутствии. Мне потом сказал один человек – не хочу говорить его фамилию, он занимался всем рядом с ним, но не [экс-глава Администрации Президента Андрей] Клюев: "Миша, еще раз тебя наградит президент другого государства в присутствии нашего президента – ищи себе другую работу".

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

25 декабря 2018 года правительство РФ внесло Добкина в санкционный список, составленный "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". Постановление о санкциях Медведев подписывал, уже будучи премьер-министром РФ.

В комментариях к соответствующему твиту Медведева Добкин написал: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение [нардепов Юрия] Бойко и [Сергея] Левочкина из фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде, и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы на хер со своими санкциями".