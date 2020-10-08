Добкин: Янукович не унижал Порошенко. Он сам унижался

Добкин: Мы все по-разному себя ведем, если мы в команде царя и рядом находимся Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что министр экономики Петр Порошенко во время совещания на "Южмаше" не смог ответить на вопрос тогдашнего президента Виктора Януковича.

"Янукович выступает, и – раз! – вопрос Порошенко: министру экономики. Он встает... Так было принято: если президент спрашивает, тот, кто отвечает, встает и отвечает. Раз невпопад. Второе что-то невпопад. А третье – он что-то ляпнул. Но не потому, что он, как ты говоришь, огрызался, а ляпнул что-то. Не попал, скажем так, в ноты. Янукович так вот задумался... Это из той оперы, когда я говорю, что никогда не ругались эти люди. Делает паузу, так смотрит на него пристально... И говорит: "Я с тобой потом разберусь". А тот ему начинает что-то объяснять, оправдываться. Он говорит: "Я сказал: я с тобой потом разберусь". А тот дальше говорит. Не соображает, что нужно просто замолчать – и все, и Янукович забудет. А тот ему дальше начинает набрасывать на пропеллер. И Янукович уже не выдерживает и говорит: "Сядь, я тебе сказал!" Тот – бух! – и упал в кресло. И он, получается, такая, бледная поганка во всем зале. Я повторяю: министры, депутаты, чиновники из областей и интеллектуальный потенциал КБ завода "Южмаш" – все это видят. То есть он был опущен ниже плинтуса", – рассказал Добкин.

По его словам, был еще один случай, когда Порошенко унизился перед Януковичем – после рассказа Добкина экс-президенту о диабете у своего отца.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

"Он мне начинает рассказывать про диабет, про какие-то возможности новые нетрадиционной медицины... И тут он вспоминает, что у Порошенко диабет. Прости Господи, что я называю чужие диагнозы. "О, кстати, а где этот?.. Петя, иди сюда". Тот подбегает. Дима, я тебе клянусь... Мы все по-разному себя ведем, если мы в команде царя и рядом находимся. Ничего в этом зазорного нет. Вопрос в том, как ты подбежишь: или вот так, или просто быстрым", – говорит экс-нардеп.

Добкин считает, что за эти случаи Порошенко мог затаить обиду на Януковича.

"Я не понимаю, откуда столько взялось наглости и дерзости, и насколько нужно было копить обиду в жизни, чтобы своего предшественника лишить по беспределу статуса бывшего президента. Он сам унижался. Его Янукович не унижал", – подчеркнул Добкин.

Петр Порошенко – пятый президент Украины, в 2012 году Янукович назначил его министром экономического развития и торговли Украины.

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