ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Добкин: Внеочередные парламентские выборы Украине не просто грозят – они на носу. Чешется

В случае, если внеочередные выборы в Верховную Раду назначат, "ничего кардинального" не произойдет, заявил бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Добкин: В нашей стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести
Добкин: В нашей стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что скоро в Украине могут назначить внеочередные выборы в Верховную Раду.

Журналист спросил, грозят ли стране внеочередные парламентские выборы. 

"Они не просто грозят – они на носу. Чешется", – ответил Добкин. 

Он отметил, что "ничего кардинального" на таких выборах не произойдет, если они состоятся. 

"В нашей стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести. Есть перетоки. Есть то, что я тебе говорил: половина избирателей прозападные, половина... Не хочу говорить "пророссийские". Допустим, проСНГовские. Вот так часть, которая прозападная, – они выберут себе нового лидера, который появится, как появился Зеленский или Вакарчук. Какой-то выскочит. И если будет действительно лидер какой-то, как во Франции был, допустим, когда война закончилась, то это будет очередной пшик. Если появится даже на такой волне человек, который изначально будет казаться простым и у него будет такой стержень, что он не побоится встать в Киеве двумя ногами, протянуть руку на запад, на восток и сказать: "Ребята, мне пофиг мой рейтинг. Я пришел объединять. Поэтому можете меня завтра вообще никуда не избирать. Но я страну сошью", – вот тогда у него есть шансы сумасшедшие", – пояснил экс-нардеп. 

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону. 

Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года. Очередные выборы, согласно Конституции Украины, проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий каждого созыва парламента. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Верховная Рада, Украина, Михаил Добкин, выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS