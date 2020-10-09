Добкин: Внеочередные парламентские выборы Украине не просто грозят – они на носу. Чешется

Добкин: В нашей стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что скоро в Украине могут назначить внеочередные выборы в Верховную Раду.

Журналист спросил, грозят ли стране внеочередные парламентские выборы.

"Они не просто грозят – они на носу. Чешется", – ответил Добкин.

Он отметил, что "ничего кардинального" на таких выборах не произойдет, если они состоятся.

"В нашей стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести. Есть перетоки. Есть то, что я тебе говорил: половина избирателей прозападные, половина... Не хочу говорить "пророссийские". Допустим, проСНГовские. Вот так часть, которая прозападная, – они выберут себе нового лидера, который появится, как появился Зеленский или Вакарчук. Какой-то выскочит. И если будет действительно лидер какой-то, как во Франции был, допустим, когда война закончилась, то это будет очередной пшик. Если появится даже на такой волне человек, который изначально будет казаться простым и у него будет такой стержень, что он не побоится встать в Киеве двумя ногами, протянуть руку на запад, на восток и сказать: "Ребята, мне пофиг мой рейтинг. Я пришел объединять. Поэтому можете меня завтра вообще никуда не избирать. Но я страну сошью", – вот тогда у него есть шансы сумасшедшие", – пояснил экс-нардеп.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону.



Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года. Очередные выборы, согласно Конституции Украины, проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий каждого созыва парламента.

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