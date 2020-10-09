Добкин: На меня покушались в один день с Кернесом

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что на его жизнь покушались в тот же день, когда был ранен мэр Харькова Геннадий Кернес.

Отвечая на вопрос журналиста, покушались ли на него, Добкин ответил: "Да, в один день с Геной... История была бы не такая вонючая, если бы в разные дни. А в один день".

Политик сказал, что длительное время считал, что заказчиком покушения на него был нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Однако теперь он понимает, кто мог это сделать.

"Но я даже в этом эфире, даже тебе не озвучу. Я скажу так. Смотри: когда Донбасс схлопнули, главную часть – что самое ценное на Донбассе, кроме людей? Это столицы. Ведь вся жизнь происходит в Донецке и Луганске... Все, что нам осталось, – при всем уважении, это, скажем так, вторично. Донецк и Луганск всегда были местом серьезной концентрации людей с криминальным прошлым – или людей с криминальной жизнью, так скажем. И вот в один момент у них не осталось места, где им комфортно и привычно жить. Они разъехались. Куда было ехать? Во-первых, везде занято все такими же, как они. А во-вторых, и выбор-то не большой: Харьков, Одесса, Львов. Но Львов вообще чужой. Нельзя из Донецка приехать во Львов. Остается Харьков и Одесса. Одесса – портовый город. Там вообще как бы свои правила и там долго не разговаривают. В Харьков из-за того, что он был долгое время городом, как говорили, мусорским, было проще. И вот на 1 м² площади стало гораздо больше людей с криминальным прошлым", – отметил Добкин.

Он добавил, что заказчики его покушения – люди из Украины. "Русских там нет", – резюмировал политик.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

28 апреля 2014 года во время пробежки в Харькове в Кернеса выстрелил неизвестный. Пуля попала в левый бок, пробила легкое и печень, повредила позвоночник. В ту же ночь Кернеса срочно вывезли в госпиталь в Тель-Авиве. Он выжил, но лишился возможности ходить.

В декабре 2016 года в интервью изданию "ГОРДОН" советник Авакова Антон Геращенко заявлял, что организатором покушения на Кернеса был Евгений Жилин, основатель харьковской группировки "Оплот", принимавшей активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Жилин был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок".

Кернес отверг версию Геращенко и напрямую обвинил в организации покушения на себя Авакова, назвав это "личной местью", а также добавил, что дело о покушении до сих пор не расследовано.