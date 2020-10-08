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Добкин: Верещук не ссучилась

Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук понимает, как ее предают, но продолжает идти по своему пути, заявил бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
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Верещук яркая, считает Добкин
Верещук яркая, считает Добкин
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо относится к народному депутату от "Слуги народа" и кандидату в мэры Киева Ирине Верещук.

"Она не ссучилась. Как многие, которые туда попали. Она идет по своему пути. [...] Она яркая. И она понимает все, что делают вокруг нее. Она понимает, как ее предают. Но она не свернула. Она ни слова не сказала в адрес тех, кто ее сначала выдвинул, а потом предал. Она идет. У нее будет какое-то будущее потом. Не знаю какое", – сказал Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

В 2019 году стала нардепом от "Слуги народа". В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Михаил Добкин, выборы, депутаты, Ирина Верещук, Слуга народа
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