Добкин: Верещук не ссучилась

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо относится к народному депутату от "Слуги народа" и кандидату в мэры Киева Ирине Верещук.

"Она не ссучилась. Как многие, которые туда попали. Она идет по своему пути. [...] Она яркая. И она понимает все, что делают вокруг нее. Она понимает, как ее предают. Но она не свернула. Она ни слова не сказала в адрес тех, кто ее сначала выдвинул, а потом предал. Она идет. У нее будет какое-то будущее потом. Не знаю какое", – сказал Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону