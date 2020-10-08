Верещук: Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать очень хорошие результаты саммита Украина – ЕС

Руководство ЕС по итогам саммита с Украиной четко отметило, кто является агрессором и ответственен за ситуацию на Донбассе и когда будут продлены санкции, подчеркнула нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева от этой политсилы Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Санкции будут продлены до полной деоккупации Крыма и Донбасса. И это четко зафиксировано в итоговом заявлении Фото: Ірина Верещук / Facebook

Результативность саммита Украина – ЕС были вынуждены признать даже политические оппоненты, заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. Видео политик опубликовала в своем Facebook.

"У нас очень хорошие результаты саммита Украина – ЕС. Даже оппоненты были вынуждены признать, что это хорошая работа нашего внешнеполитического ведомства, президента [Владимира] Зеленского и тех людей, которые работали в данном направлении, – сказала она. – Очень важно, что со стороны руководителей Европейского союза прозвучало заявление именно сейчас, где четко расставлены акценты: кто является агрессором, кто ответственен за то, что происходит на Донбассе, и когда будут продолжены санкции. А санкции будут продлены до полной деоккупации Крыма и Донбасса. И это очень важно, что это зафиксировано в заявлении".

Она напомнила, что слухи о якобы риске отмены безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза не подтвердились.

"Что касается безвиза, понятно, что это были манипуляции, это были политические игрища. Я очень надеюсь, что это станет хорошим уроком для тех, кто пытался раздуть ситуацию. Я понимаю, что местные выборы, я понимаю, что нужно снова заигрывать на тех нотках, что мы стремимся в Европу. Конечно, мы стремимся в Европу, конечно, мы делаем все, чтобы получить промышленный безвиз, это очень нам нужно. А сейчас и пересмотр ассоциации, который нам тоже был очень нужен именно в формате пересмотра. И аудит проведенной работы. Это все очень нужно, и мы действительно договорились, что мы будем работать. И такие заявления, и такие высказывания – я сейчас говорю про Европейский союз – очень актуальны и нужны Украине", – заявила Верещук.

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита в Брюсселе сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.