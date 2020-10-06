Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС

Приверженность ассоциации и противодействие гибридным угрозам

1. Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА/УВЗСТ). Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подчеркнул свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. О прочности наших отношений свидетельствует единство, солидарность и взаимная преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19. ЕС и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, которые являются беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и Украины. Мы отметили важность усиления нашей готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международный ответ, в частности через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на опыт мирового реагирования. Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобального общего достояния по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективный мультилатерализм как никогда необходимы для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления. Пакет поддержки в размере €190 млн о и программа макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, которую ЕС мобилизовал для Украины для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами. Мы отметили благодарность руководства и граждан Украины за оказанную помощь.

3. Мы подтвердили нашу приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости. Мы обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента вступления в силу в сентябре 2017 после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года.

4. В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств. Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины.

5. Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включительно с сильным и независимым Национальным банком Украины.

6. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформам, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы поприветствовали возобновленные обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине.

7. ЕС подтвердил свою продолжающуюся весомую поддержку Украины и ее обусловленность эффективным внедрением реформ и политических мероприятий. Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке после Революции Достоинства, ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микропроизводства, малых и средних предприятий (МСП), в том числе за счет кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в вопросах децентрализации, укрепления местного самоуправления и в усилении борьбы с коррупцией. Мы приветствовали подписание финансовых соглашений в рамках Инструмента европейского соседства по востоку, гражданского общества и климата.

8. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, среди прочего, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России. ЕС и Украина договорились начать формат кибердиалогов. Мы также отметили важность активизации сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) и согласования общей внешней политики и политики безопасности, приветствуя по этому поводу участие Украины в миссии EUFOR Althea. Кроме того, мы признали важную роль, которую играет Группа поддержки Европейской комиссии для Украины (SGUA) и Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности (EUAM), в том числе благодаря ее региональному присутствию в Украине и новому региональному офису в Мариуполе.

Всестороннее и бессрочное прекращение огня – это достижение, которое должно быть сохранено

9. Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформ. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия.

10. Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

В цифровой сфере мы приняли к сведению осуществленную на месте оценку выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации/УВЗСТ. Мы также обсудили привлечение ЕС к дальнейшей поддержки Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательства и стандартов ЕС.



Мы приветствовали прогресс по обновлению приложений к Соглашению об ассоциации относительно телекоммуникаций, окружающей среды, климата и финансового сотрудничества. Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу, мы отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства на основе имеющихся секторальных диалогов и договорились о целевом диалоге относительно необходимых шагов в этих сферах.



Мы признали важность полного соблюдения обязательств в части УВЗСТ, в частности в сферах прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов с целью построения открытого и предсказуемого делового и инвестиционного климата в Украине. Мы договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации УВЗСТ с целью дальнейшего развития и содействия двусторонней торговле.



Мы приветствовали начало миссии с предварительной оценки готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.



ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" и Программы EU4Health, что станет важным фактором для "зеленого" и цифрового восстановления после пандемии COVID-19.



Мы напомнили о важности и подтвердили наше обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшую возможную дату.



Мы подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для газа и поздравили соглашение о транзите газа в ЕС после 2019 года. Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС на основе эффективной имплементации обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации, а также координации дальнейших шагов по интеграции рынков газа и электроэнергии.



Мы договорились улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития безопасных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.



Мы приветствовали участие Украины в программах ЕС и подчеркнули важность программы "Эразмус +" для образования, обучения, молодежи и спорта, а также программы Creative Europe для культуры. Мы рассчитываем на активизацию соответствующего сотрудничества в рамках текущих и будущих программ.

11. Мы договорились провести в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения, как это предусмотрено Соглашением.

12. Мы подтвердили наше решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года. Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и из него. Мы осудили процедуры голосования за поправки к конституции Российской Федерации, совершенные 1 июля 2020 года на Крымском полуострове, а также выборы так называемого губернатора Севастополя 13 сентября 2020 года, нарушающие международное право. Мы призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. Мы призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и из него в соответствии с международным правом. Мы остаемся полностью преданными внедрению и постоянному обновлению нашей соответствующей политики непризнания, в частности путем применения ограничительных мер и сотрудничества на международных форумах. В этом контексте мы приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

13. Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на Нормандские саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных по этому поводу мер для полного выполнения Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в связи с этим. Мы высоко оценили конструктивный подход Украины в нормандской формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию ответить взаимностью. Всестороннее и бессрочном прекращении огня – это достижение, которое должно быть сохранено. Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом. Мы вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, и мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины. Мы отметили на своем осуждении внедряемых Россией мер, дающих право гражданам Украины на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ходатайствовать о получении российского гражданства в упрощенном порядке, что противоречит Минским договоренностям. Недавно ЕС продлил срок действия своих экономических санкций против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.

ЕС готов играть ведущую роль в усилиях по восстановлению Украины

14. Мы договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, отметив необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, облегчить передвижение людей и грузов и обеспечить возможности для людей, проживающих на временно неподконтрольных правительству Украины территориях, полностью пользоваться своими правами как граждан Украины при полном соблюдении международного гуманитарного права. В условиях пандемии COVID-19 становится еще более важным продолжение обеспечения поставок гуманитарной помощи, также важно обеспечить для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста беспрепятственный доступ к временно неподконтрольным правительству Украины территориям. Мы подчеркнули важность осуществления деятельности по разминированию также в новых районах, которые следует согласовать. Мы также договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного реагирования на загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами в регионе, пораженном конфликтом. ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, включая отдельные районыДонецкой и Луганской областей, как только Минские договоренности будут выполнены.

15. Мы подчеркнули нашу поддержку всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности за 298 жертв и перед ближайшими родственниками и призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере и со всей отдачей сотрудничать для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17.

16. Мы приветствовали встречу лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видеоконференции 18 июня 2020 года. Принимая во внимание результаты и ориентиры этой встречи и исходя из Общей коммуникации с марта 2020 года, мы подтвердили стратегическую важность этого партнерства и ожидаем проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого предполагается принятие долгосрочных политических целей и следующего поколения достижений на период после 2020 года на основе этих целей, а также взносов государств-членов и стран-партнеров.