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Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. Украинские власти анонсировали "амбициозную встречу" и подписание нескольких важных соглашений, однако этого не произошло. Совместное заявление по итогам саммита опубликовано на сайте Офиса президента Украины. "ГОРДОН" приводит полный текст документа.

Заявление опубликовано по итогам визита Зеленского (слева) на саммит Украина ЕС
Заявление опубликовано по итогам визита Зеленского (слева) на саммит Украина – ЕС
Фото: president.gov.ua
Приверженность ассоциации и противодействие гибридным угрозам

1. Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА/УВЗСТ). Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подчеркнул свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. О прочности наших отношений свидетельствует единство, солидарность и взаимная преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19. ЕС и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, которые являются беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и Украины. Мы отметили важность усиления нашей готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международный ответ, в частности через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на опыт мирового реагирования. Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобального общего достояния по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективный мультилатерализм как никогда необходимы для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления. Пакет поддержки в размере 190 млн о и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд, которую ЕС мобилизовал для Украины для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами. Мы отметили благодарность руководства и граждан Украины за оказанную помощь.

3. Мы подтвердили нашу приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости. Мы обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента вступления в силу в сентябре 2017 после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года.

4. В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств. Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины.

5. Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включительно с сильным и независимым Национальным банком Украины.

6. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформам, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы поприветствовали возобновленные обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине.

7. ЕС подтвердил свою продолжающуюся весомую поддержку Украины и ее обусловленность эффективным внедрением реформ и политических мероприятий. Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке после Революции Достоинства, ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микропроизводства, малых и средних предприятий (МСП), в том числе за счет кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в вопросах децентрализации, укрепления местного самоуправления и в усилении борьбы с коррупцией. Мы приветствовали подписание финансовых соглашений в рамках Инструмента европейского соседства по востоку, гражданского общества и климата.

8. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, среди прочего, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России. ЕС и Украина договорились начать формат кибердиалогов. Мы также отметили важность активизации сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) и согласования общей внешней политики и политики безопасности, приветствуя по этому поводу участие Украины в миссии EUFOR Althea. Кроме того, мы признали важную роль, которую играет Группа поддержки Европейской комиссии для Украины (SGUA) и Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности (EUAM), в том числе благодаря ее региональному присутствию в Украине и новому региональному офису в Мариуполе.

Всестороннее и бессрочное прекращение огня – это достижение, которое должно быть сохранено

9. Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформ. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия.

10. Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

  • В цифровой сфере мы приняли к сведению осуществленную на месте оценку выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации/УВЗСТ. Мы также обсудили привлечение ЕС к дальнейшей поддержки Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательства и стандартов ЕС.
     
  • Мы приветствовали прогресс по обновлению приложений к Соглашению об ассоциации относительно телекоммуникаций, окружающей среды, климата и финансового сотрудничества. Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу, мы отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства на основе имеющихся секторальных диалогов и договорились о целевом диалоге относительно необходимых шагов в этих сферах.
     
  • Мы признали важность полного соблюдения обязательств в части УВЗСТ, в частности в сферах прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов с целью построения открытого и предсказуемого делового и инвестиционного климата в Украине. Мы договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации УВЗСТ с целью дальнейшего развития и содействия двусторонней торговле.
     
  • Мы приветствовали начало миссии с предварительной оценки готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.
     
  • ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" и Программы EU4Health, что станет важным фактором для "зеленого" и цифрового восстановления после пандемии COVID-19.
     
  • Мы напомнили о важности и подтвердили наше обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшую возможную дату.
     
  • Мы подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для газа и поздравили соглашение о транзите газа в ЕС после 2019 года. Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС на основе эффективной имплементации обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации, а также координации дальнейших шагов по интеграции рынков газа и электроэнергии.
     
  • Мы договорились улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития безопасных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.
     
  • Мы приветствовали участие Украины в программах ЕС и подчеркнули важность программы "Эразмус +" для образования, обучения, молодежи и спорта, а также программы Creative Europe для культуры. Мы рассчитываем на активизацию соответствующего сотрудничества в рамках текущих и будущих программ.

11. Мы договорились провести в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения, как это предусмотрено Соглашением.

12. Мы подтвердили наше решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года. Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и из него. Мы осудили процедуры голосования за поправки к конституции Российской Федерации, совершенные 1 июля 2020 года на Крымском полуострове, а также выборы так называемого губернатора Севастополя 13 сентября 2020 года, нарушающие международное право. Мы призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. Мы призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и из него в соответствии с международным правом. Мы остаемся полностью преданными внедрению и постоянному обновлению нашей соответствующей политики непризнания, в частности путем применения ограничительных мер и сотрудничества на международных форумах. В этом контексте мы приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

13. Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на Нормандские саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных по этому поводу мер для полного выполнения Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в связи с этим. Мы высоко оценили конструктивный подход Украины в нормандской формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию ответить взаимностью. Всестороннее и бессрочном прекращении огня – это достижение, которое должно быть сохранено. Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом. Мы вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, и мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины. Мы отметили на своем осуждении внедряемых Россией мер, дающих право гражданам Украины на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ходатайствовать о получении российского гражданства в упрощенном порядке, что противоречит Минским договоренностям. Недавно ЕС продлил срок действия своих экономических санкций против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.

ЕС готов играть ведущую роль в усилиях по восстановлению Украины

14. Мы договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, отметив необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, облегчить передвижение людей и грузов и обеспечить возможности для людей, проживающих на временно неподконтрольных правительству Украины территориях, полностью пользоваться своими правами как граждан Украины при полном соблюдении международного гуманитарного права. В условиях пандемии COVID-19 становится еще более важным продолжение обеспечения поставок гуманитарной помощи, также важно обеспечить для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста беспрепятственный доступ к временно неподконтрольным правительству Украины территориям. Мы подчеркнули важность осуществления деятельности по разминированию также в новых районах, которые следует согласовать. Мы также договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного реагирования на загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами в регионе, пораженном конфликтом. ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, включая отдельные районыДонецкой и Луганской областей, как только Минские договоренности будут выполнены.

15. Мы подчеркнули нашу поддержку всем усилиям, направленным на установление истины, справедливости и ответственности за 298 жертв и перед ближайшими родственниками и призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере и со всей отдачей сотрудничать для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17.

16. Мы приветствовали встречу лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видеоконференции 18 июня 2020 года. Принимая во внимание результаты и ориентиры этой встречи и исходя из Общей коммуникации с марта 2020 года, мы подтвердили стратегическую важность этого партнерства и ожидаем проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого предполагается принятие долгосрочных политических целей и следующего поколения достижений на период после 2020 года на основе этих целей, а также взносов государств-членов и стран-партнеров.

Теги: Россия, Украина, Соглашение об ассоциации, Европейский союз, саммит Украина – ЕС
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