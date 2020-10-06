ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители Европейского союза высоко оценили украинские реформы, в частности, введение рынка земли, принятие банковского закона, развитие децентрализации, старт работы Высшего антикоррупционного суда.

Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС 6 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Стоит подчеркнуть, что Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реализации ключевых реформ за последний год. Это введение рынка земли, принятие банковского закона, развитие децентрализации, старт работы Высшего антикоррупционного суда", – сказал он.

6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС. Он стал первым двухсторонним саммитом Европейского союза со страной-партнером, который прошел в Брюсселе в традиционном "живом" формате, с начала пандемии COVID-19.