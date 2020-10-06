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ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители Европейского союза высоко оценили украинские реформы, в частности, введение рынка земли, принятие банковского закона, развитие децентрализации, старт работы Высшего антикоррупционного суда.

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Саммит Украина ЕС при участии Зеленского состоялся 6 октября
Саммит Украина – ЕС при участии Зеленского состоялся 6 октября
Фото: president.gov.ua

Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС 6 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Стоит подчеркнуть, что Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реализации ключевых реформ за последний год. Это введение рынка земли, принятие банковского закона, развитие децентрализации, старт работы Высшего антикоррупционного суда", – сказал он.

6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС. Он стал первым двухсторонним саммитом Европейского союза со страной-партнером, который прошел в Брюсселе в традиционном "живом" формате, с начала пандемии COVID-19.

В рамках саммита Украина подписала с ЕС шесть финансовых соглашений, которые предусматривают выделение Украине 390 млн финансовой помощи.

Теги: реформы, децентрализация, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Высший антикоррупционный суд Украины, рынок земли
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