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Зеленский прибыл на саммит Украина – ЕС. Он обсудит ассоциацию с Евросоюзом и ситуацию на Донбассе

6 октября в Брюсселе пройдет саммит Европейского союза и Украины, на него уже прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Это первый двухсторонний саммит ЕС в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.

Зеленский на саммите обсудит приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза
Зеленский на саммите обсудит приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м саммите Украина – Европейский союз. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Это будет первый двухсторонний саммит Европейского союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате, с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины на саммите возглавляет Зеленский, делегацию ЕС – президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

На полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Сам саммит начался в 16.15 по местному времени (17.15 по Киеву). В 18.15 по киевскому времени состоится подписание соглашений, а в 19.05 – совместная пресс-конференция Мишеля, Зеленского и председателя Европарламента Жозепа Борреля, говорится на сайте Европейского совета.

Теги: Брюссель, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, Жозеп Боррель, Шарль Мишель
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