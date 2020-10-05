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Боррель заменит на саммите Украина – ЕС ушедшую на карантин главу Еврокомиссии

Вместо президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Украина – ЕС выступит верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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Боррель выступит на саммите Украина ЕС
Боррель выступит на саммите Украина – ЕС
Фото: depositphotos.com

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ушедшую на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, на 22-м саммите Украина – ЕС в Брюсселе заменит вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 5 октября со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

"Карантин [самоизоляция фон дер Ляйен] будет продолжаться до завтра. Она [фон дер Ляйен] не сможет присутствовать на пленарном заседании Европейского парламента завтра или председательствовать на заседании комиссии. Ее заменит вице-президент Франц Тиммерманс. Она также не сможет присутствовать на саммите Украина – ЕС – ее будет представлять верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель", – объяснил Мамер.

В своем Тwitter он отметил, что у фон дер Ляйен отрицательный тест на COVID-19.

"Тем не менее она будет соблюдать самоизоляцию до конца завтрашнего дня, как это предусмотрено правилами техники безопасности", – написал Мамер.

6 октября в Брюсселе запланирован 22-й саммит Украина – ЕС. Этот саммит хотели провести летом, но из-за пандемии коронавируса отложили на 1 октября. Однако 22 сентября стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был присутствовать на этом саммите, ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Ожидается, что на встрече подпишут ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции Украины.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. По его итогам подписали пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.

Теги: Еврокомиссия, Брюссель, Евросоюз, Жозеп Боррель, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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