ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не забывайте, где настоящие друзья". Перед саммитом Украина – ЕС Порошенко дал советы Зеленскому

6 октября президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит Украина – Евросоюз. В связи с этим пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил Зеленскому, что ЕС – это "не банкомат, а принципы".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко считает, что нужно скоординировать усиление политического и санкционного давления на Россию
Порошенко считает, что нужно скоординировать усиление политического и санкционного давления на Россию
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского на саммите Украина – Европейский союз не забывать о настоящих международных партнерах.

Об этом Порошенко заявил в опубликованной 5 октября статье для "Европейской правды".

"Не забывайте, где настоящие друзья Украины. И помните, где недруги. Последние только и ждут, чтобы Украина потеряла поддержку Запада, ЕС и США и сползла в объятия северного соседа. Поэтому очень важно в Брюсселе сделать все для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС – не "внешний управляющий", а наш будущий дом. ЕС – это действительно не банкомат, а принципы", – написал пятый президент Украины.

Он отметил, что в Брюсселе с Зеленским будут говорить "настоящие союзники Украины", которые болеют за ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и экономическое процветание.

"Первая и основная задача делегации – дать "новое дыхание" проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе. Во время саммита должна громко прозвучать идеология европейского единства и солидарности с Украиной. Солидарности в борьбе с агрессором и во внедрении сложных и комплексных реформ", – объяснил Порошенко.

Он считает, что сейчас "время представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма", а также скоординировать усиление политического и санкционного давления на Россию.

"Кремль нельзя уговаривать, на что уже потрачено полтора года", – подчеркнул экс-президент.

В Брюсселе 6 октября запланирован 22-й саммит Украина – ЕС. Он должен был пройти летом, но из-за пандемии коронавируса был отложен на 1 октября. Однако 22 сентября стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был присутствовать на этом саммите, ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Ожидается, что на саммите подпишут ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции Украины.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС. 

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.

Теги: Петр Порошенко, Брюссель, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, саммит Украина – ЕС, банкомат, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS