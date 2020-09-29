Зеленский – евродепутатам: Неизменный курс в ЕС сегодня еще более актуален для Украины, чем раньше

Для Украины очень важна поддержка Евросоюза, подчеркнул президент Украинского государства Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента выразил надежду на то, что саммит Украина – ЕС, который должен состояться 6 октября в Брюсселе, будет успешным. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Учитывая сегодняшние вызовы, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше. [...] Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", – отметил он.

Зеленский рассказал евродепутатам об инициативе Украины по созданию Крымской платформы.

"[Это международная площадка], на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам – как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", – добавил президент Украины.