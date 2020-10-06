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Украина и ЕС подписали шесть финансовых соглашений

На саммите Украина – ЕС были подписаны программы "Крепкие регионы", "Механизм развития гражданского общества в Украине" и "Климатический пакет для стабильной экономики", в рамках которых Украине выделят €60 млн. Также еще три соглашения были подписаны между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

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Общая сумма помощи ЕС Украине составит &euro;390 млн
Общая сумма помощи ЕС Украине составит €390 млн
Фото: depositphotos.com

На саммите Украина – Европейский союз 6 октября стороны подписали шесть финансовых соглашений. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украина и ЕС подписали программу "Крепкие регионы", которая предусматривает вклад ЕС в размере 30 млн. Средства должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

Также был подписан "Механизм развития гражданского общества в Украине", который предусматривает выделение 20 млн для укрепления демократии. Средства призваны укрепить способность организаций гражданского общества участвовать в разработке политики и предоставлении услуг, связанных с продвижением реформ, активным гражданством, устойчивым развитием и социальной сплоченностью.

Кроме того, на встрече подписали "Климатический пакет для стабильной экономики", в рамках которого ЕС выделит Украине 10 млн. Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению.

Также в рамках саммита было подписано три соглашения между Европейским инвестиционным банком и Украиной. Первым соглашением ЕИБ профинансирует проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму €300 млн. Помощь ЕИБ будет направлена на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна и остекление, энергоэффективное освещение, системы регенерации потерь тепла, инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность, и другие компоненты.

Гарантийное соглашение между правительством Украины и ЕИБ "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошти")" на сумму €30 млн обеспечит закупку сортировочного оборудования, создание трех сортировочных объектов, в частности, строительство хаба во Львове и 22 сортировочных депо в целом, внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Возврат средств займа предполагается осуществить полностью за счет средств конечного бенефициара – организации "Укрпошта" – в течение 20 лет.

Третье соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошти")" позволит модернизировать логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей IT-инфраструктуры.

Теги: Украина, Европейский союз, финансовая помощь, саммит Украина – ЕС, соглашение
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