ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина готовит "крымский саммит" к следующему году. Россию на него тоже пригласят

Украина инициирует проведение "крымского саммита" в 2021 году, чтобы обсуждать аннексию Крыма Россией. Его могут провести 26 февраля в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Россию, которая оккупировала Крым, пригласят на этот саммит
Россию, которая оккупировала Крым, пригласят на этот саммит
Фото: ЕРА

Украина готовится провести в следующем году "крымский саммит" в рамках международной платформы по деоккупации Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на брифинге 5 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. На сегодня Министерством иностранных дел как раз отрабатывается круг стран, которые присоединятся к этой инициативе", – сказала Джапарова.

К крымской переговорной платформе могут присоединиться все страны, которые видят в этом целесообразность, отметила она.

"Задача понятна: сформировать коалицию государств, которые присоединятся к этой инициативе и помогут Украине держать наивысший политический уровень дискурса, когда разговор идет про Крым", – уточнила замглавы МИД.

По ее словам, Украина не имеет иллюзий, что все страны присоединятся к платформе, однако в ООН есть уже круг стран, которые можно называть "странами коалиции" или странами "крымской платформы".

Крымская платформа покроет несколько уровней участников. Самый высокий – политический уровень (лидеры стран, первые лица государств). Далее идет уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский уровень и экспертный уровень, уточнила замминистра.

"Россия будет приглашена к участию в мероприятиях крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", – заявила она.

Джапарова указала на рассмотрение нескольких дат проведения саммита, в том числе и 26 февраля (День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти в ответ на российскую аннексию полуострова. В августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Джапарова в конце июля 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

Пока Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском союзе, чтобы там поднимать тему Крыма и крымских татар.

Офис президента Украины считает, что Меджлис крымскотатарского народа должен вести конкретную работу по созданию международной платформы для обсуждения деоккупации Крыма и заниматься продвижением этой инициативы на любых мировых площадках.

Теги: Россия, Крым, ООН, Меджлис, МИД Украины, оккупация, переговоры, аннексия, саммит, Эмине Джапарова, Офис президента Украины
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