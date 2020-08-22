Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деоккупации Крыма – Джапарова

Тюркский союз, по мнению первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, может стать площадкой для обсуждения темы Крыма и крымских татар.

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза в качестве площадки для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", – рассказала Джапарова.

Она уточнила, что в Украине планируется провести конференцию о безопасности по вопросам Крыма и организовать в Киеве ежегодный крымский саммит.

"Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", – добавила первый замминистра иностранных дел.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.