Офис президента Украины призвал Меджлис работать над платформой по деоккупации Крыма

Международная платформа для обсуждения деоккупации Крыма требует максимальной активности представителей Меджлиса, считают в Офисе президента Украины.

Офис президента Украины (ОПУ) ожидает от Меджлиса крымскотатарского народа конкретной работы по созданию международной платформы для обсуждения деоккупации Крыма. Такую инициативу нужно продвигать на любых мировых площадках, заявили в ведомстве 2 октября.

"Это действительно то направление, которое требует максимальной активности именно представителей Меджлиса. Глава государства уделяет очень много внимания проблемам крымскотатарской общины, предпринимает активные личные шаги для урегулирования вопросов с защитой прав наших людей на аннексированном полуострове, а также для освобождения из плена многочисленных "крымских" заключенных", – сообщили в ОПУ.

Наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украины должна стать общей задачей для Меджлиса и для Офиса президента, считают в ведомстве.

"Словом, есть чем заниматься здесь и сейчас. Прежде всего в интересах крымскотатарской общины", – подчеркнули у президента.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти в ответ на российскую аннексию полуострова. В августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявляла, что России предложат принять участие в этой платформе.