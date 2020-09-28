Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате

Саммит лидеров "Большой двадцатки" пройдет 21–22 ноября под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех".

Саммит лидеров "Большой двадцатки" пройдет в онлайн-формате. Об этом 28 сентября сообщили организаторы саммита, который будет проведен под председательством Саудовской Аравии.

Саммит пройдет 21–22 ноября под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех".

"Предстоящий саммит лидеров G20 будет посвящен защите жизней и восстановлению экономического роста, устранению уязвимостей, обнаруженных во время пандемии [коронавирусной инфекции COVID-19], и закладыванию основ для лучшего будущего. Саммит также будет сосредоточен на поощрении международных действий по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и по защите нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых границ", – говорится в релизе.

В 2019 году саммит G20 состоялся в Осаке (Япония). Итоговый документ саммита G20 принят в формате "19+1" из-за особой позиции президента США Дональда Трампа по вопросу защиты климата.