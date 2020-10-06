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Зеленский: Я получил от лидеров ЕС заверения, что санкции против России будут действовать до полного восстановления суверенитета Украины

Президент Украины сообщил, что в рамках саммита Украина – ЕС он вместе с европейскими партнерами призвал Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение минских договоренностей.

Зеленский отметил, что на саммите стороны подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму
Зеленский отметил, что на саммите стороны подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Украина получила от лидеров Европейского союза заверения, что санкции против России будут действовать до полного восстановления суверенитета Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам саммита ЕС – Украина 6 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Совместно с партнерами мы совместно призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение минских договоренностей. Я также получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил украинский президент.

Зеленский также отметил, что на саммите стороны подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечения Европейского союза к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований.

"Я рад, что ЕС принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату "Крымская платформа" (международная площадка, которая будет заниматься проблемами Крыма. – "ГОРДОН"), – подчеркнул он.

6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС. Он стал первым двухсторонним саммитом Европейского союза со страной-партнером, который прошел в Брюсселе в традиционном "живом" формате, с начала пандемии COVID-19.

В рамках саммита Украина подписала с ЕС шесть финансовых соглашений, которые предусматривают выделение Украине 390 млн финансовой помощи.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, саммит Украина – ЕС, война в Украине, война на Донбассе
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