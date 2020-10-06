Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

Украинский президент Владимир Зелеский подчеркнул, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

Безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС 6 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС заявляли евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер 17 сентября в связи с утверждением Верховной Радой кандидатур в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

ЕС и США сообщили, что "приняли к сведению решение Рады". "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал слова фон Крамон об угрозе безвизу слухами и сказал, что будет реагировать лишь на официальные письма по этому поводу. После этого евродепутаты написали открытое письмо Арахамии, в котором заявили, что для некоторых украинских бизнесменов и политиков могут ограничить безвиз.