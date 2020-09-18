Безвиз – это просто крючок, на котором Европа держит нас за жопу, чтобы мы делали антикоррупционные реформы и боролись с коррупцией

Слушайте, ну суть же не в безвизе.

Это просто тот крючок, на котором нас уже седьмой год держит за жопу Европа, чтобы мы делали антикоррупционные реформы и боролись с коррупцией. Это крайний метод, и у меня большие сомнения, что до этого дойдет.

Суть в другом. Решение ВР загоняет в задницу антикоррупционные органы, лишает их независимости (и без того очень относительной), делает управляемыми. Сейчас власть ставит крест на всей антикоррупционной (очень сложной) борьбе последних лет.

А возмущаться возможной отменой безвиза – это все равно что возмущаться тем, что ученик получает двойки, а не тем, что он не знает таблицу умножения.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора