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Шмыгаль: Безвиз не отменяется

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет проведен в рамках действующего законодательства.

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Шмыгаль заверил, что Украина придерживается всех процедур, предписанных законодательством, по избранию нового главы САП
Шмыгаль заверил, что Украина придерживается всех процедур, предписанных законодательством, по избранию нового главы САП
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Об этом он заявил 18 сентября во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса [на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры]. Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса", – отметил он.

Шмыгаль уверен, что конкурс на главу САП будет проведен в рамках действующего законодательства.

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

По информации "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали этот проект постановления. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекте постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Оппозиционные фракции в парламенте также критиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").

Вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен заявила, что создание комиссии ставит под угрозу безвизовый режим Украины с ЕС и дальнейший транш в €1,5 млрд.

Теги: безвизовый режим, САП, Денис Шмыгаль
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