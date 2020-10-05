В Европарламенте заявили, что могут ограничить безвиз для некоторых украинских бизнесменов и политиков

Депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Майкл Геллер и Раса Юкнявичене написали письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. В нем они заявили, что мечта украинского президента Владимира Зеленского о стране, где коррупционные чиновники получают реальные сроки, дает трещину.

В Европейском парламенте написали открытое письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии по поводу его заявлений, что опасность потери безвизового режима и финансовой помощи Украиной является лишь слухами, и объяснили, почему это не так. Письмо опубликовано на личном сайте евродепутата от Германии Виолы фон Крамон.

Среди подписантов письма есть также вице-президент комитета по иностранным делам Европарламента Майкл Геллер и член комитета по развитию Раса Юкнявичене.

"Около 17 месяцев назад президент [Украины Владимир] Зеленский и ваша команда пришли к власти благодаря двум важным обещаниям – бороться с коррупцией и восстанавливать мир и территориальную целостность... В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент прогнозировал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники – реальные тюремные сроки". Спустя 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", – говорится в письме.

Евродепутаты подчеркивают, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как Нацбанк, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС. Мы не можем не видеть, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, похваленные реформы откатываются, и глава САП должен быть избран комиссией, у которой нет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и публичного авторитета", – отмечают представители Европарламента.

Депутаты также раскритиковали генпрокурора Ирину Венедиктова, которая "останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения [Максима Степанова] за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги".

"Все это угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают... Что касается безвизового режима, то ЕС ни в коем случае не намерен отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС, но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретные отказы в безвизе на отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", – добавили в Европарламенте.

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной акнтикоррупционной прокуратуре. Фон Крамен заявила, что членам этой комиссии не хватает опыта и добродетельной репутации. Она также отметила, что таким решением правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в €1,5 млрд.

Арахамия назвал слова фон Крамон об угрозе безвизу слухами и заявил, что будет реагировать лишь на официальные письма по этому поводу, пишет "Цензор.НЕТ".