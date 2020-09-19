Украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизу – евродепутат

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон обратилась к главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, заявив о том, что украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизовому режиму.

Арахамия заявил, что документальных подтверждений угрозе украинского безвиза со стороны ЕС нет Фото: David Braun (Давид Арахамия) / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у него нет реальных подтверждений угрозы безвизу в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а есть только слухи, пишет "Цензор.НЕТ".

Ему в Twitter ответила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамон.

"Это именно то, что я сказала вчера, мистер Арахамия. Вам стоит прислушаться к месседжу Евросоюза [об угрозе безвизу], потому что последствия для вашей страны не будут хорошими", – написала она, процитировав новость "Цензор.НЕТ".

That‘s exactly what I have said yesterday Mr #Арахамия. You might listen to this #EU message because the consequences for your country won’t be good:

„Буду реагировать только на письма", - Арахамия о потере безвиза из-за конкурсной комиссии САП https://t.co/TCQrPfJAye https://t.co/8ShW6Q7S1Q — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 18, 2020

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной акнтикоррупционной прокуратуре. Фон Крамен уверена, что членам этой комиссии не хватает опыта и добродетельной репутации.