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Украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизу – евродепутат

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон обратилась к главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, заявив о том, что украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизовому режиму.

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Арахамия заявил, что документальных подтверждений угрозе украинского безвиза со стороны ЕС нет
Арахамия заявил, что документальных подтверждений угрозе украинского безвиза со стороны ЕС нет
Фото: David Braun (Давид Арахамия) / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у него нет реальных подтверждений угрозы безвизу в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а есть только слухи, пишет "Цензор.НЕТ".

Ему в Twitter ответила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамон.

"Это именно то, что я сказала вчера, мистер Арахамия. Вам стоит прислушаться к месседжу Евросоюза [об угрозе безвизу], потому что последствия для вашей страны не будут хорошими", – написала она, процитировав новость "Цензор.НЕТ".

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной акнтикоррупционной прокуратуре. Фон Крамен уверена, что членам этой комиссии не хватает опыта и добродетельной репутации.

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

По данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали этот проект постановления. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Оппозиционные фракции в парламенте также критиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").

Теги: Верховная Рада, Европарламент, безвизовый режим, Евросоюз, САП, Слуга народа, Давид Арахамия, Виола фон Крамон-Таубадель
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