Добкин: Не верю, что покушение на Кернеса заказал Аваков. Он способен на многое, но не на убийство

Экс-нардеп, бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в эфире программы "В гостях у Гордона" сказал, что не верит к причастности министра внутренних дел Арсена Авакова к покушению на мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Нет... Я так считал и говорил, но по прошествии времени, когда улеглись эмоции, – нет. Арсен Борисович – я же его знаю хорошо. Потому что он был губернатором, а я мэром. Четыре года кошмара.... Но он был достойным соперником. Он способен на многое, но не на убийство. На это нужно решиться", – сказал Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Читайте полную версию интервью

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года.

28 апреля 2014 года, около 12.00, во время пробежки в Геннадия Кернеса выстрелил неизвестный. Пуля попала в левый бок, пробила легкое и печень, повредила позвоночник. В ту же ночь Кернеса срочно вывезли в госпиталь в Тель-Авиве. Он выжил, но лишился возможности ходить.

Тогдашний нардеп от "Народного фронта", сейчас замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью изданию "ГОРДОН" в декабре 2016 года заявил, что организатором покушения на Кернеса был Евгений Жилин, основатель харьковской группировки "Оплот", принимавшей активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Жилин был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2, в ресторане "Ветерок".

В интервью изданию "ГОРДОН" в марте 2017 года Кернес заявлял, что покушение на него заказал Аваков.

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