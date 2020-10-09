Американские правоохранители заинтересовались компаниями, связанными с Порошенко – расследование

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что международные банки сообщили о подозрительных денежных переводах нескольких офшорных фирм, в частности Local Ventures, Goldwest Investment, Furoleks Services LP и других. Банки считают, что они связаны с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Несколько международных банков сообщили сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о подозрительных транзакциях офшорных компаний, которые связывают с пятым президентом Украины и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".

Первая из этих компаний – Genesis Local Ventures. Ее владельцем, по документам, считается житель Закарпатья Тарас Тарасович. По его словам, он позволил малознакомым лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5000 грн ежемесячно. Международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской офшорной компании GLV.

GLV зарегистрирована двумя юрлицами – Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе "связаны с президентом Порошенко". Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой – скрыть конечного владельца бизнеса.

За девять месяцев в течение 2016–2017 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около $60 млн. В конце концов банк закрыл счета компании из-за "отсутствия прозрачности".

Кроме того, согласно отчетам FinCEN, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили $1,8 млн от компании Goldwest Investment. Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы – а по итогам 2016-го оповестила британское правительство о транзакции на $8,6 млн и $250 тыс. чистой прибыли. Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные.

Другой отчет, в котором упоминается Порошенко, подал Bank of New York Mellon – после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank. В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму $145 тыс. от Furoleks Services LP. Зарегистрированная в Великобритании офшорная компания в течение только двух месяцев 2016-го провела транзакций более чем на $23 млн.

Кроме того, по информации международного банка Standard Chartered, Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited. В апреле 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам Linquist Services Limited на общую сумму $30 тыс. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.

Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014-го провела операций на $5,4 млн. В течение последних трех месяцев этого периода Порошенко был на посту президента Украины. Спустя год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег.

В ответ на запрос Roshen сообщила журналистам "Слідства.Інфо", что кондитерская корпорация отношения к вышеупомянутым офшорным компаниям не имеет.

Самый громкий скандал вокруг возможных офшорных компаний Порошенко разгорелся в 2016 году после публикации так называемых Panama Papers. Репортеры "Слідства.Інфо" тогда опубликовали материал о том, что пятый президент владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах. Журналисты "Слідства.Інфо" отметили, что в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.

Порошенко тогда заявил, что отошел от управления своими активами, поручив это консалтинговым и юридическим компаниям.