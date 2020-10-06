Деркач: Порошенко и Ермак вступили в сговор за спиной Зеленского

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач утверждает, что по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака пятый президент Украины Петр Порошенко получил "крышу" отдельных подразделений СБУ, и это делается без ведома действующего президента Владимира Зеленского.

Андрей Деркач: Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много Фото: Андрей Деркач / Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак вступили в сговор за спиной действующего президента Владимира Зеленского, чтобы помочь Порошенко избежать тюрьмы, такое заявление сделал на своей странице в Facebook внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

"Речь идет о делах по международной коррупции. Всего нам известно девять крупных кейсов, к которым прямо или через свое окружение и сообщников был причастен Порошенко. Петр Алексеевич – самая заинтересованная личность в том, чтобы замять все эти дела. И если в прошлом это происходило благодаря президентской должности Петра Алексеевича, то сегодня он влияет на процессы непосредственно через окружение Зеленского – прикрывает себя и своих сообщников, борется со своими врагами", – написал Деркач.

Народный депутат утверждает, что именно по протекции Ермака Порошенко получил "крышу" отдельных подразделений СБУ, на которые у главы ОПУ есть, по данным Деркача, прямое влияние.

Он отмечает, что по информации журналистов-расследователей и "патриотически настроенных правоохранителей", глава ОП, используя первого зама главы СБУ Руслана Баранецкого, превратил отдел по противодействию незаконным вооруженным формированиям и преступности пятого управления контрразведки СБУ в "личную контору по сбору информации, давлению на политических оппонентов, созданию фейковых дел и крышеванию своих коммерческих интересов".

"По полученным нами сведениям, Руслан Баранецкий покрывает и скрывает информацию относительно связей Андрея Ермака с бизнесменами Российской Федерации и США. В обмен на это он остается на посту и имеет фактическое право на "крышевание" криминальных потоков и бизнеса из "ДНР" и "ЛНР" под видом контрразведывательной деятельности и защиты национальных интересов государства", – заявил Деркач.

Нардеп сообщил, что у него есть информация о государственных деятелях, политиках и бизнесменах, по которым подчиненные Баранецкого якобы ведут противоправные действия. Эту информацию он планирует передать в правоохранительные органы.

"Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много", – резюмировал Деркач.