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Деркач: Порошенко и Ермак вступили в сговор за спиной Зеленского

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач утверждает, что по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака пятый президент Украины Петр Порошенко получил "крышу" отдельных подразделений СБУ, и это делается без ведома действующего президента Владимира Зеленского.

Андрей Деркач: Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много
Андрей Деркач: Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак вступили в сговор за спиной действующего президента Владимира Зеленского, чтобы помочь Порошенко избежать тюрьмы, такое заявление сделал на своей странице в Facebook внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

"Речь идет о делах по международной коррупции. Всего нам известно девять крупных кейсов, к которым прямо или через свое окружение и сообщников был причастен Порошенко. Петр Алексеевич – самая заинтересованная личность в том, чтобы замять все эти дела. И если в прошлом это происходило благодаря президентской должности Петра Алексеевича, то сегодня он влияет на процессы непосредственно через окружение Зеленского – прикрывает себя и своих сообщников, борется со своими врагами", – написал Деркач.

Народный депутат утверждает, что именно по протекции Ермака Порошенко получил "крышу" отдельных подразделений СБУ, на которые у главы ОПУ есть, по данным Деркача, прямое влияние.

Он отмечает, что по информации журналистов-расследователей и "патриотически настроенных правоохранителей", глава ОП, используя первого зама главы СБУ Руслана Баранецкого, превратил отдел по противодействию незаконным вооруженным формированиям и преступности пятого управления контрразведки СБУ в "личную контору по сбору информации, давлению на политических оппонентов, созданию фейковых дел и крышеванию своих коммерческих интересов".

"По полученным нами сведениям, Руслан Баранецкий покрывает и скрывает информацию относительно связей Андрея Ермака с бизнесменами Российской Федерации и США. В обмен на это он остается на посту и имеет фактическое право на "крышевание" криминальных потоков и бизнеса из "ДНР" и "ЛНР" под видом контрразведывательной деятельности и защиты национальных интересов государства", – заявил Деркач.

Нардеп сообщил, что у него есть информация о государственных деятелях, политиках и бизнесменах, по которым подчиненные Баранецкого якобы ведут противоправные действия. Эту информацию он планирует передать в правоохранительные органы.

"Многих преследуют по указке Порошенко. И судя по регулярности его контактов с Ермаком, этих фамилий очень много", – резюмировал Деркач.

https://www.facebook.com/derkach.al/videos/343858506835478/

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат сообщил, что против пятого президента открыли еще 15 уголовных производств.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: СБУ, Петр Порошенко, Андрей Деркач, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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