"Чувствую себя таким сильным, поцелую всех!" Переболевший COVID-19 Трамп без маски пришел на предвыборный митинг. Видео

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября врач Трамп Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день объявил, что президент больше не заразен, но результат ПЦР-теста Трампа не обнародовал.

12 октября Конли сказал, что к выводу о незаразности Трампа пришли, основываясь на результатах тестов на антитела, анализе вирусной культуры и ПЦР-тестов. Тесты Трампа на антитела к COVID-19 (Abbott's BinaxNow COVID-19 Ag Card) "несколько дней подряд" показывали отрицательный результат, заявил он.