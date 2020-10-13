В Портленде в день открытия Америки снесли статуи двух президентов США

Участники акции "День гнева коренных народов" в крупнейшем городе штата Орегон Портленде устроили акты вандализма. Мэр Портленда и начальник полиции пообещали установить и наказать виновных.

В американском Портленде (штат Орегон) протестующие снесли статуи двух президентов страны – Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Об этом сообщило издание The Oregonian.

Акция протеста "День гнева коренных народов" в Портленде прошла 12 октября, в день прибытия путешественника Христофора Колумба в Америку.

Мэр Портленда и начальник полиции пообещали преследовать и наказать протестующих, которые били окна, бросали сигнальные ракеты в здание Исторического общества Орегона, сбили статуи двух президентов США и стреляли в сторону ресторана в центре города, отмечает The Oregonian.

Власти города подчеркнули, что идентифицировать виновных может оказаться сложно. Наиболее воинственные протестующие в Портленде остаются неуловимыми. Призывы к действию распространяют в социальных сетях анонимные организаторы.

Протесты в Портленде начались в конце весны после смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Вечером 29 августа в ходе столкновения между демонстрантами из движения Black Lives Matter и сторонниками президента Дональда Трампа был убит мужчина.