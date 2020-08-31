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В Портленде в ходе протестов застрелили мужчину

В крупнейшем городе штата Орегон Портленде 29 августа произошли столкновения между сторонниками президента Дональда Трампа и активистами движения Black Lives Matter. В результате стрельбы погиб один человек.

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Протесты в Портленде длятся три месяца
Протесты в Портленде длятся три месяца
Фото: ЕРА

В американском Портленде (штат Орегон) вечером 29 августа в ходе столкновения между демонстрантами из движения Black Lives Matter и сторонниками президента Дональда Трампа был убит мужчина. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

Сторонники президента на сотнях грузовиков приехали в город. Некоторые из них начали стрелять из пейнтбольных ружей, в ответ демонстранты стали бросать в них различные предметы.

В результате один мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. Врачи на месте констатировали смерть.

"Подобное насилие совершенно неприемлемо. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и задержать человека или лиц, ответственных [за стрельбу]", – заявил глава полиции Портленда Чак Ловелл.

По словам очевидцев, погибший – белый мужчина. Он носил шляпу с эмблемой портлендской ультраправой организации Patriot Prayer, которая ранее вступала в столкновения с протестующими.

"Голос Америки" отмечает, что в городе последние три месяца проходят акции протеста против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств. Поводом для протестов послужила смерть при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

Новая волна противостояния началась после прошедшего недавно съезда Республиканской партии, на котором Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты. Выступая после номинации у Белого дома, он назвал Портленд городом, который демократы якобы обрекли на бунты, мародерство, пожары и насилие.

Сторонники Трампа собирались в городе три субботы подряд. Протестующие из Black Lives Matter пытались остановить колонну, перекрывая улицу и блокируя мосты.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Теги: смерть, протесты, столкновения, Орегон, Дональд Трамп, афроамериканцы, погибшие, Портленд, акции протеста, Black Lives Matter
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