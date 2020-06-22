Полицейского, задушившего Флойда, разрешили охранять только белым надзирателям

Темнокожие надзиратели требуют денежную компенсацию, проведение тренингов по расовым предрассудкам для всех сотрудников тюрьмы и извинения за запрет им охранять подозреваемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда Дерека Шовина.

В пятницу, 19 июня, восемь темнокожих надзирателей из Миннесоты подали иск о дискриминации, утверждая, что им было запрещено охранять или находиться на одном этаже с Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 21 июня сообщает NBC.

29 мая Шовин был доставлен в тюрьму округа Рэмси. Адвокат охранников Бонни Смит сообщила, что ее клиентам приказали покинуть пятый этаж, где находится экс-полицейский. По словам Смит, все, кому было приказано уйти, были темнокожими, их заменили белыми офицерами.

В иске надзиратели требуют денежной компенсации, проведения тренингов по расовым предрассудкам для всех сотрудников тюрьмы и формальных и публичных извинений, а также дисциплинарного наказания для руководителей, ответственных за это решение.

Вместе с тем в офисе шерифа округа Рэмси объяснили такие действия заботой о темнокожих надзирателях, так как встреча с Шовином могла их травмировать.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.