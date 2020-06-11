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Один из обвиняемых в смерти Флойда вышел на свободу

В интернете организовали сбор средств на залог для Томаса Лейна, одного из бывших полицейских, участвовавших в задержании жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Когда необходимая сумма была собрана и внесена, он вышел из-под стражи.

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Лейн первый из четырех фигурантов дела Флойда, кто вышел из тюрьмы
Лейн – первый из четырех фигурантов дела Флойда, кто вышел из тюрьмы
Фото: ЕРА

Вечером 10 июня 37-летний экс-полицейский из Миннеаполиса Томас Лейн внес залог в размере $750 тыс. и вышел из тюрьмы округа Хеннепин (штат Миннесота); он является одним из четырех обвиняемых в деле о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, пишет местное издание Star Tribune.

После объявления суммы залога в интернете был начат сбор средств через PayPal. На специально созданном сайте подчеркивалось, что Лейн сделал все, что мог, чтобы спасти жизнь Флойда, а сумма, назначенная судьей, называлась чересчур высокой. Сайт был закрыт сразу после выхода экс-офицера на свободу.

Адвокат Лейна Эрл Грей заявил, что его подзащитный находится с семьей, его местонахождение не называется из соображений безопасности. К следующему заседанию суда, назначенному на 29 июня, защита готовит ходатайство об отклонении всех обвинений.

По версии следствия, именно Лейн задержал Флойда по обвинению в подлоге, после чего держал его за ноги, а другой полицейский, Дерек Шовин, надавил коленом на шею задержанного. Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве непредумышленному убийству второй степени. Шовену выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Трое коллег Лейна остаются под стражей.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протеста. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

5 июня Куэнгу, Лейну и Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому, Шовин должен внести за выход на свободу $1 млн.

Теги: залог, PayPal, Миннеаполис, Джордж Флойд
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