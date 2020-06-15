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15 июня, 2020
 
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Шестилетняя дочь погибшего во время задержания афроамериканца Флойда стала акционером Disney

Акции компании Disney шестилетняя дочь погибшего во время задержания полицейскими афроамеркианца Джорджа Флойда получила в подарок от обладательницы премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус" певицы Барбры Стрейзанд.

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Флойд получила в подарок от Стрейзанд акции
Флойд получила в подарок от Стрейзанд акции
Фото: giannapinkfloyd / Instagram

Американская певица Барбра Стрейзанд подарила шестилетней Джанне Флойд – дочери афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицейскими, акции компании Disney. Информация об этом опубликована на официальной странице дочери Флойда в Instagram. 

"Спасибо, Барбра Стрейзанд, теперь я акционер Disney благодаря вам", – говорится в сообщении. 

На опубликованных снимках Джанна Флойд запечатлена за распаковкой посылки, в которой, кроме документов, также находились два альбома певицы. 

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Нью-Йорке. Она обладательница двух "Оскаров", премий "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус". 

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты. 

Теги: актриса, Барбра Стрейзанд, Джордж Флойд
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