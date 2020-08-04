Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда с полицейского регистратора

Газета Daily Mail опубликовала записи нагрудных камер полицейских, которые задерживали в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах слышно, как Флойд просил полицейских прекратить душить его.

Английская ежедневная газета Daily Mail опубликовала новое видео задержания и убийства афроамериканца Джорджа Флойда с нагрудной камеры полицейского. На нем полицейские подошли к авто, за рулем которого сидел Флойд, открыли дверь и направили на него пистолет.

Видео начинается с того, что первый полицейский открыл дверцу и просил Флойда показать руки.

ВИДЕО

Видео: Daily Mail / YouTube

"Я хочу видеть обе твои руки. Положи их на руль", – сказал полицейский.

Все это время полицейский держал направленный на водителя пистолет.

Флойд повторял: "Извини" и всхлипывал. Он начал плакать, сказал, что недавно потерял маму и постоянно закрывал руками голову.

Далее Флойда вывели из машины, обыскали и хотели посадить уже в полицейскую машину. Тот сопротивлялся и кричал: "Мне страшно, отпустите меня".

Флойда посадили на заднее сиденье автомобиля. Полицейский, на груди которого была камера, обошел машину с другой стороны, открыл дверцу и намеревался пристегнуть задержанного ремнем безопасности. Флойд вышел из машины и сказал, что у него клаустрофобия.

Напарник полицейского, у которого была на груди камера, начал помогать затаскивать Флойда в машину. После этого Флойд оказался на асфальте.

"Я не могу дышать", – кричал Флойд.

Газета The New York Times 8 июля писала, что Флойд настойчиво и эмоционально просил полицейских прекратить удушение. Офицеры утверждали, что его здоровью ничего не угрожает. В распоряжении газеты оказались транскрипции записей нагрудных камер офицеров полиции и содержание допроса одного из подозреваемых, бывшего полицейского Томаса Лейна.