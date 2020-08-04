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Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда с полицейского регистратора

Газета Daily Mail опубликовала записи нагрудных камер полицейских, которые задерживали в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах слышно, как Флойд просил полицейских прекратить душить его.

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В момент задержания полицейские направляли на Флойда пистолет
В момент задержания полицейские направляли на Флойда пистолет
Фото: ЕРА

Английская ежедневная газета Daily Mail опубликовала новое видео задержания и убийства афроамериканца Джорджа Флойда с нагрудной камеры полицейского. На нем полицейские подошли к авто, за рулем которого сидел Флойд, открыли дверь и направили на него пистолет.

Видео начинается с того, что первый полицейский открыл дверцу и просил Флойда показать руки.

ВИДЕО
Видео: Daily Mail / YouTube

"Я хочу видеть обе твои руки. Положи их на руль", – сказал полицейский.

Все это время полицейский держал направленный на водителя пистолет.

Флойд повторял: "Извини" и всхлипывал. Он начал плакать, сказал, что недавно потерял маму и постоянно закрывал руками голову.

Далее Флойда вывели из машины, обыскали и хотели посадить уже в полицейскую машину. Тот сопротивлялся и кричал: "Мне страшно, отпустите меня".

Флойда посадили на заднее сиденье автомобиля. Полицейский, на груди которого была камера, обошел машину с другой стороны, открыл дверцу и намеревался пристегнуть задержанного ремнем безопасности. Флойд вышел из машины и сказал, что у него клаустрофобия. 

Напарник полицейского, у которого была на груди камера, начал помогать затаскивать Флойда в машину. После этого Флойд оказался на асфальте.

"Я не могу дышать", – кричал Флойд.

Газета The New York Times 8 июля писала, что Флойд настойчиво и эмоционально просил полицейских прекратить удушение. Офицеры утверждали, что его здоровью ничего не угрожает. В распоряжении газеты оказались транскрипции записей нагрудных камер офицеров полиции и содержание допроса одного из подозреваемых, бывшего полицейского Томаса Лейна.

Из участников задержания Флойда под стражей остается Дерек Шовин, которому выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Именно Шовин 25 мая применил силу к афроамериканцу, надавив коленом ему на горло. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения.

Арестованным экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао 5 июня суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому, Шовин должен внести за выход из тюрьмы $1 млн. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20-го.

После смерти Флойда в США начались беспорядки. Демонстранты выходили на улицы и забрасывали  полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов грабили магазины. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. 

Демонстранты валили памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

Теги: арест, афроамериканцы, полицейский, Миннеаполис, Джордж Флойд, Дерек Шовин
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