В США протестующие надругались над памятниками Колумбу

Статую Христофора Колумба в Бостоне обезглавили, памятник в Ричмонде подожгли, а затем утопили в озере.

9 июня в США от рук участников антирасистских протестов пострадали два памятника открывателю Америки Христофору Колумбу, сообщает NBC.

Статую в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестные обезглавили. Утром 10 июня голову обнаружили полицейские.

В Ричмонде (штат Вирджиния) протестующие свалили памятник с постамента, подожгли, а затем утопили в озере. Во время инцидента пострадал один журналист.

Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS — Resist Programming (@RzstProgramming) June 10, 2020

Память Колумба чтят в США, хотя его считают виновным в колонизации и насилии по отношению к коренным американцам.