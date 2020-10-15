В Харькове создадут мобильные бригады врачей для лечения на дому больных COVID-19

В Харькове из-за нехватки врачей-инфекционистов к больным COVID-19 на начальном этапе медики будут выезжать на дом.

В Харькове планируют создать мобильные бригады врачей для лечения на дому больных COVID-19. Об этом на сессии облсовета заявил заместитель главы Харьковской ОГА Тарас Пастух, сообщает Kharkiv Today.

По его словам, местные власти намерены изменить алгоритм лечения людей с коронавирусом.

Из-за нехватки врачей-инфекционистов к больным на начальном этапе будут выезжать на дом. Для этого хотят привлекать семейных врачей.

"Врачей критически не хватает. Разрабатываем новый алгоритм. Создание мобильного парка оборудования, чтобы врачи первичного звена предоставляли помощь на дому – ставили капельницы, кислородные концентраторы. Таким образом мы сможем в большем количестве предоставлять помощь на начальном этапе болезни. Тогда человеку не нужна будет палата интенсивной терапии, если он будет на кислороде", – отметил Пастух.

К утру 15 октября в Украине подтверждено 281 239 случаев болезни, 5302 украинца умерли, выздоровело 119 650, а продолжает болеть 156 287.

В Харьковской области зарегистрировано 26 911 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, 5677 больных выздоровели, 437 умерли, говорится на сайте Харьковской ОГА.