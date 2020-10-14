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"Нечего покупать". Степанов заявил, что и речи нет о покупке российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что для регистрации вакцины необходимо, чтобы она прошла стадию клинических испытаний.

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В России зарегистрировали уже две вакцины от COVID-19
В России зарегистрировали уже две вакцины от COVID-19
Фото: EPA

Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр подчеркнул, что для регистрации вакцины необходимо, чтобы она прошла стадию клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин, достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний, и дай бог, чтобы они ее закончили к концу года. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет. Нечего покупать", – отметил он.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. Качество и безопасность российской вакцины невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора, подчеркнула бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. 

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины "ЭпиВакКорона". Она состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека "обучается" распознавать и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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