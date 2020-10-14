Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19

Первую российскую вакцину от коронавируса, "Спутник V", многие специалисты в мире считают недоработанной. Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что в Новосибирске завершили разработку второго препарата, "ЭпиВакКорона", а в ближайшее время будет готов и третий.

В России уже прививают людей от коронавируса Фото: ЕРА

В Российской Федерации зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, об этом 14 октября на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", заявил президент страны Владимир Путин.

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса, "ЭпиВакКорона"... Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова", – сообщил он.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 60 тыс. доз "ЭпиВакКороны" будут произведены в ближайшее время. Послерегистрационные клинические исследования вакцины центра "Вектор" проведут на 40 тыс. добровольцев, в том числе на 150 гражданах старше 60 лет, добавила она.

Вторая российская вакцина состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека "обучается" распознавать и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, отметила вице-премьер. Препарат не вызывает побочных эффектов и обладает "достаточно высоким уровнем безопасности", сказала Голикова.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых аденовирусной вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Вакцину "ЭпиВакКорона" разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Еще одну вакцину готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.