ГОРДОН
 
 
МИР

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19

Первую российскую вакцину от коронавируса, "Спутник V", многие специалисты в мире считают недоработанной. Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что в Новосибирске завершили разработку второго препарата, "ЭпиВакКорона", а в ближайшее время будет готов и третий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России уже прививают людей от коронавируса
В России уже прививают людей от коронавируса
Фото: ЕРА

В Российской Федерации зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, об этом 14 октября на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", заявил президент страны Владимир Путин.

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса, "ЭпиВакКорона"... Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова", – сообщил он.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 60 тыс. доз "ЭпиВакКороны" будут произведены в ближайшее время. Послерегистрационные клинические исследования вакцины центра "Вектор" проведут на 40 тыс. добровольцев, в том числе на 150 гражданах старше 60 лет, добавила она.

Вторая российская вакцина состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека "обучается" распознавать и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, отметила вице-премьер. Препарат не вызывает побочных эффектов и обладает "достаточно высоким уровнем безопасности", сказала Голикова.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых аденовирусной вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Вакцину "ЭпиВакКорона" разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Еще одну вакцину готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.

Теги: Владимир Путин, добровольцы, Новосибирск, Татьяна Голикова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS