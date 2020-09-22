ГОРДОН
 
 
МИР

Путин предложил бесплатно вакцинировать сотрудников ООН от коронавируса российским препаратом

Российская вакцина против COVID-19 уже доказала свою безопасность и эффективность, уверяет президент РФ Владимир Путин. Он предлагает сделать бесплатные прививки сотрудникам ООН. При этом нигде не сообщалось, что сам глава Кремля прошел вакцинацию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России собираются начать массовую вакцинацию населения от COVID-19
В России собираются начать массовую вакцинацию населения от COVID-19
Фото: ЕРА

Россия предлагает всем сотрудникам Организации Объединенных Наций бесплатно воспользоваться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом в видеообращении к Генеральной Ассамблее 22 сентября сказал президент РФ Владимир Путин. Запись его выступления транслировал телеканал "Настоящее время".

По его словам, российский препарат уже доказал свою надежность, безопасность и эффективность.

"Коронавирус не обошел стороной персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", – заявил Путин.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально. При этом нет сведений, вакцинировался ли сам Путин.

15 сентября появилась информация о том, что у 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Массовая вакцинация жителей России запланирована на ноябрь. Прививаться препаратом "Спутник V", согласно опросу Высшей школы экономики, вообще не собираются 45,6% граждан страны.

В США заявляли, что российская вакцина считается недоработанной.

Теги: Россия, Владимир Путин, ООН, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS