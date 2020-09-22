Путин предложил бесплатно вакцинировать сотрудников ООН от коронавируса российским препаратом

Российская вакцина против COVID-19 уже доказала свою безопасность и эффективность, уверяет президент РФ Владимир Путин. Он предлагает сделать бесплатные прививки сотрудникам ООН. При этом нигде не сообщалось, что сам глава Кремля прошел вакцинацию.

Россия предлагает всем сотрудникам Организации Объединенных Наций бесплатно воспользоваться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом в видеообращении к Генеральной Ассамблее 22 сентября сказал президент РФ Владимир Путин. Запись его выступления транслировал телеканал "Настоящее время".

По его словам, российский препарат уже доказал свою надежность, безопасность и эффективность.

"Коронавирус не обошел стороной персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", – заявил Путин.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально. При этом нет сведений, вакцинировался ли сам Путин.

15 сентября появилась информация о том, что у 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Массовая вакцинация жителей России запланирована на ноябрь. Прививаться препаратом "Спутник V", согласно опросу Высшей школы экономики, вообще не собираются 45,6% граждан страны.

В США заявляли, что российская вакцина считается недоработанной.