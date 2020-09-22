Путин предложил бесплатно вакцинировать сотрудников ООН от коронавируса российским препаратом

Россия предлагает всем сотрудникам Организации Объединенных Наций бесплатно воспользоваться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом в видеообращении к Генеральной Ассамблее 22 сентября сказал президент РФ Владимир Путин. Запись его выступления транслировал телеканал "Настоящее время".
По его словам, российский препарат уже доказал свою надежность, безопасность и эффективность.
"Коронавирус не обошел стороной персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", – заявил Путин.
О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.
Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально. При этом нет сведений, вакцинировался ли сам Путин.
15 сентября появилась информация о том, что у 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.
Массовая вакцинация жителей России запланирована на ноябрь. Прививаться препаратом "Спутник V", согласно опросу Высшей школы экономики, вообще не собираются 45,6% граждан страны.
В США заявляли, что российская вакцина считается недоработанной.