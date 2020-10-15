Здоровая молодежь может не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года – ВОЗ

Первые вакцины от COVID-19 будут отданы медикам и людям из категории риска, но даже среди них будет определяться очередность получения вакцин. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

В ВОЗ надеются, что к 2021 году в мире будет по крайней мере одна эффективная вакцина от коронавируса Фото: Фото: EPA

Здоровым молодым людям придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививки от коронавируса. Такое заявление 15 октября сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает The Guardian.

По ее словам, в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут медицинских работников и тех, кто подвержен наибольшему риску заражения по роду своей деятельности. Но даже среди них будет определяться очередность получения вакцин. После них вакцинировать начнут пожилых людей.

Несмотря на то, что в мире проводятся многочисленные испытания вакцины, появление препарата в достаточном количестве маловероятно. Поэтому ведется работа по определению тех, кто первым получит доступ к безопасной вакцине, подчеркнула Сваминатан.

Представитель ВОЗ надеется, что к 2021 году в мире будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна в ограниченных количествах.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 38,442 млн. Выздоровело от COVID-19 уже 26,596 млн пациентов, жертвами болезни стали 1,091 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.