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Полякова и Степанов устроили перепалку в прямом эфире из-за концерта в Харькове. Видео

Украинская певица Оля Полякова подчеркнула, что 3 октября, когда в Харькове проходил концерт ко Дню учителя с ее участием, в городе провели еще ряд массовых мероприятий. Она высказала мнение, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Харькове вызван не концертом. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что его претензии были не к певице, а к организаторам концерта.

Полякова: Мириться с предвыборными манипуляциями, в которых меня и мое имя используют, я не буду
Полякова: Мириться с предвыборными манипуляциями, в которых меня и мое имя используют, я не буду
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Украинская певица Оля Полякова и министр здравоохранения Максим Степанов 14 октября в эфире канала "Украина 24" поспорили из-за проведения концерта ко Дню учителя в Харькове.

Певица потребовала от министра признать, что тот был неправ, когда говорил о резком увеличении заболеваемости после концерта. "Если вы, господин министр, ошиблись, скажите это сейчас. Я вас пойму, так бывает. У вас ведь сложная, нервная работа. Но мириться с предвыборными манипуляциями, в которых меня и мое имя используют, я не буду", – сказала Полякова. Певица подчеркнула, что использование имени в негативном ключе наносит ей репутационные потери.

Она высказала мнение, что рост заболеваемости в Харькове вызван не концертом, в котором она участвовала, и указала министру на пренебрежение украинцами противоэпидемическими правилами в том числе в общественном транспорте. Полякова рассказала, что в день, когда прошел концерт, в Харькове организовывали еще ряд массовых мероприятий.

Степанов ответил, что его претензии были адресованы не певице, а организаторам концерта и властям Харькова. 

"Имя артиста неважно. Любой концерт с большим количеством людей влияет [на рост заболеваемости]. И это аксиома, это даже не теорема, которую надо доказать. Я не понимаю, о чем мы с вами спорим и что вы хотите доказать? Ухудшил ли ситуацию концерт, в котором вы принимали участие? Ухудшил", – ответил министр.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/407882667274937/

3 октября в Новобаварском районе Харькова состоялся концерт, посвященный Дню учителя, на нем выступала Полякова.

4 сентября полиция Харьковской области уведомила, что по факту концерта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Как сказано в заявлении правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось и на нем присутствовали около 2 тыс. человек.

7 октября Степанов, рассказывая о росте заболеваемости COVID-19 в Харькове, обратил внимание на концерт: "Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 685, в том числе город Харьков – 509. Это в том числе [вопрос] к местной власти, для которой очень нужно было проводить соответствующий концерт 3 октября. С такой ситуацией".

Власти Новобаварского района Харькова утверждали, что не организовывали концерт. Сама Полякова связала такую "шумиху" с предстоящими выборами. По ее словам, на концерт пришло меньше людей, чем пользуется не закрытым на карантин метрополитеном.

С 28 сентября Харьков находится в "оранжевой" зоне ограничений. По данным Совета национальной безопасности и обороны на 15 октября в Харьковской области всего COVID-19 заболели 25 913 человек, умерли 430, а выздоровели 5389 пациентов.

Теги: Харьков, концерт, карантин, инфекция, Оля Полякова, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
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