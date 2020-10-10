"Какие две тысячи зрителей? Метро посещает полмиллиона". Певица Полякова отреагировала на обвинения из-за концерта в Харькове

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как на ее концерте ко Дню учителя в Харькове всем пришедшим раздавали маски и антисептики. Сама певица призывала держать дистанцию.

Полякова назвала обвинения в ее сторону черным пиаром Фото: Новобаварский район г. Харьков / Facebook

Украинская певица Оля Полякова считает, что обсуждение ее концерта в Новобаварском районе Харькова ко Дню учителя является черным пиаром перед местными выборами. Свое обращение с комментариями певица опубликовала у себя вечером в Facebook 9 октября.

"Какие две тысячи зрителей? О чем вы говорите? Когда в том же Харькове метро посещает в день около полумиллиона человек. Кому вы пытаетесь запудрить мозги?" – спросила певица.

Информацию о резком увеличении заболевших COVID-19 в Харькове после ее концерта Полякова назвала "передергиванием".

Певица рассказала о попытках созвать комиссию из чиновников и ее коллег, чтобы решить, как артистам выживать в условиях кризиса из-за распространения COVID-19.

"Никакой группы, никакого плана. Ничего", – описала она результаты своих усилий.

На концерте в Харькове людям раздавали маски и антисептики, а сама Полякова призывала всех держать дистанцию. Полиция наблюдала за происходящим, пояснила Полякова.

"Почему полиция не сделала свою работу? Почему вы не остановили концерт? А теперь вы ищите виноватых? Все это просто смешно", – резюмировала она.

3 октября в Новобаварском районе Харькова состоялся концерт, посвященный Дню учителя, на нем выступала украинская певица Оля Полякова.

4 сентября полиция Харьковской области уведомила, что по факту концерта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось и на нем присутствовали около 2 тыс. человек.

Власти Новобаварского района Харькова утверждают, что они не организовывали концерт.

С 28 сентября Харьков находится в "оранжевой" зоне ограничений. По состоянию на 10 октября в Харьковской области всего COVID-19 заболели 23 852 человека, умерли 404, а выздоровели 4982 пациента.

В Украине зарегистрировано на утро 10 октября в общей сложности 256 266 случаев коронавирусной инфекции, из них 5728 – за последние сутки. Скончались 4887 пациентов, а выздоровели 112 570.