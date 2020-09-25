  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала

По словам экс-участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореографа Илоны Гвоздевой, она избегает публиковать в сети фото, на которых запечатлена обнаженной, как это делает украинская певица Оля Поляковой.

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева заявила, что ее супруг Иван Хомячук может "порвать ее на немецкий флаг", если она разместит в сети снимки, на которых будет запечатлена голой. Об этом она рассказала в интервью ведущей Алине Харченкко для ее YouТube-канала Home Wings.

Гвоздева призналась, что у ее мужа "слишком правильные взгляды", подчеркнув, что и сама при этом не хочет, чтобы на ее страницу в сети подписывались ради "голых" фотографий.

"Опять-таки, никого не хочу обидеть, но я, к примеру, не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она так себя несет. Может при этом раздеться и выставить фото себя голой. Меня мама по-другому воспитывала. На меня могут смотреть мои дети", – заявила Гвоздева.

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Видео: HOME WINGS / YouTube

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Гвоздева и Танкович покинули проект после второго эфира.