Бульвар Шоубиз
 
25 сентября, 2020
 
Новости

Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала

По словам экс-участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореографа Илоны Гвоздевой, она избегает публиковать в сети фото, на которых запечатлена обнаженной, как это делает украинская певица Оля Поляковой.

 
|
Гвоздева: На меня могут смотреть мои дети
Гвоздева: На меня могут смотреть мои дети
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева заявила, что ее супруг Иван Хомячук может "порвать ее на немецкий флаг", если она разместит в сети снимки, на которых будет запечатлена голой. Об этом она рассказала в интервью ведущей Алине Харченкко для ее YouТube-канала Home Wings

Гвоздева призналась, что у ее мужа "слишком правильные взгляды", подчеркнув, что и сама при этом не хочет, чтобы на ее страницу в сети подписывались ради "голых" фотографий.

"Опять-таки, никого не хочу обидеть, но я, к примеру, не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она так себя несет. Может при этом раздеться и выставить фото себя голой. Меня мама по-другому воспитывала. На меня могут смотреть мои дети", – заявила Гвоздева.

ВИДЕО
Видео: HOME WINGS / YouTube

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенкаПо словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. 

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 

Гвоздева и Танкович покинули проект после второго эфира.

Теги: скандал, Оля Полякова, фото, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Владимир ПОПОВ
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
  Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS