"Стала совсем взрослой". Беременная Гвоздева показала дочь

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая находится на восьмом месяце беременности, 9 сентября обнародовала в Instagram снимки своей дочери Валерии, сделанные в разные периоды ее жизни.
Танцовщица посвятила публикацию пятилетию дочки.
"Вспоминаю, как учила тебя говорить, ходить, с ложечки кормила, а теперь ты уже стала совсем взрослой", – написала Гвоздева.
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Дорогая моя доченька,как быстро пролетело время. Сегодня тебе 5лет. Вспоминаю как учила тебя говорить,ходить, с ложечки кормила,а теперь ты уже стала совсем взрослой. Моя родная желаю тебе рости здоровой, счастливой, не бояться иметь свою точку зрения, быть примером для своих друзей и нашей гордостью Я так счастлива,что у меня есть такая доченька,ты моя отдушина,моя жизнь,моё счастье. Спасибо @khomiachukivan за дочь, люблю. #илонагвоздева #мамадочки #папаидочка #деньрождения #семья
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.
В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.
В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.