"Стала совсем взрослой". Беременная Гвоздева показала дочь

Экс-участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" на "1+1" танцовщица Илона Гвоздева поделилась в сети снимками дочери Валерии.

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая находится на восьмом месяце беременности, 9 сентября обнародовала в Instagram снимки своей дочери Валерии, сделанные в разные периоды ее жизни.

Танцовщица посвятила публикацию пятилетию дочки.

"Вспоминаю, как учила тебя говорить, ходить, с ложечки кормила, а теперь ты уже стала совсем взрослой", – написала Гвоздева.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Пара покинула проект после второго эфира.