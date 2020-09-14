Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний

По словам хореографа Илоны Гвоздевой, которая вскоре станет мамой во второй раз, за 11 лет семейной жизни они с мужем пережили как свидания и прогулки по ночам, так и ссоры с расставаниями.

В октябре у Гвоздевой и Хомячука родится сын Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева заявила, что их с мужем отношения прошли много испытаний. Об этом она написала в Instagram.

По словам танцовщицы, они с будущим супругом познакомились 11 лет назад в метро.

"С тех пор было всякое – прогулки по ночам, свидания, ссоры, расставания, примирения, съемные квартиры, жизнь с родителями мужа, покупка квартиры, свадьба, рождение нашей доченьки и ожидание сынули. Наша любовь прошла много испытаний", – написала Гвоздева.

Она подчеркнула, что за это время они с супругом научились прощать, молчать, слышать и слушать.

"Любовь – это состояние, благодаря которому ты можешь делать близкого человека счастливым", – подытожила Гвоздева.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Пара покинула проект после второго эфира.