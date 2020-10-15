Асмус заразилась коронавирусом и описала свои симптомы

Российская актриса Кристина Асмус 14 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.
"Три дня были прямо жесткими – температура выше 39 °С. И ниже 37,7 °С даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – описала она симптомы.
По словам Асмус, за время болезни к ней дважды приезжала скорая помощь. Актриса отметила, что находится в самоизоляции.
"Сегодня жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас температура 37,9 °С", – подытожила она.
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В общем, у меня подтвердился Ковид 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается Два раза приезжала Скорая Пока я дома. Сегодня еще * жду врача, чтоб посмотреть динамику Сеи * час t 37,9 Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!!
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 15 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 38,442 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
Выздоровели от COVID-19 уже 26,596 млн пациентов, жертвами болезни стали уже 1,091 млн человек.
В России количество заболевших превысило 1,3 млн человек, из которых 23 тыс. умерли.