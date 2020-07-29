"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram обнародовала ироничный ролик, во время которого она на камеру издает громкие прерывистые звуки и стучит руками по столу.
"После развода оргазм только такой", – подписала она видео.
"Ты создана для этого, одна хорошая студия ждет тебя всегда", – отреагировали на публикацию. фолловеры.
"Я так на Lego наступаю. Не знал, что это оргазм", – прокомментировали видео пользователи сети.
"При съемках оргазма посуда не пострадала", – оценили видео актрисы подписчики.
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Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
22 июня пара сообщила о разводе.