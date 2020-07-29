"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода

Спустя месяц после заявления о разводе с шоуменом Гариком Харламовым российская актриса Кристина Асмус обнародовала в сети ироничное видео.

Асмус объявила о разводе с Харламовым в конце июня 2020 года Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram обнародовала ироничный ролик, во время которого она на камеру издает громкие прерывистые звуки и стучит руками по столу.

"После развода оргазм только такой", – подписала она видео.

"Ты создана для этого, одна хорошая студия ждет тебя всегда", – отреагировали на публикацию. фолловеры.

"Я так на Lego наступаю. Не знал, что это оргазм", – прокомментировали видео пользователи сети.

"При съемках оргазма посуда не пострадала", – оценили видео актрисы подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram После развода оргазм только такои * Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 28 Июл 2020 в 5:00 PDT

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня пара сообщила о разводе.