"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий

Российский шоумен Гарик Харламов опроверг сообщения в российских СМИ о том, что их с актрисой Кристиной Асмус заявление о разводе является заданием шоу-проекта, в которым они якобы участвовали. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Так как спекуляции на нашем с Асмус разводе продолжаются, вынужден еще раз прокомментировать: мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, – вранье", – написал Харламов.
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Понимаю, что многих эта тема уже достала, а многим вообще насрать(и это прекрасно) , но так как спекуляции на нашем с @asmuskristina разводе продолжаются, вынужден еще * раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристинои * ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хаи * пом. История о том что мы якобы участвовали в шоу Коммент Аут является абсолютным вранье * м. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите, поскольку пиздеж-с. А нашим СМИ рекомендую все таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит изо рта г-а Маркони. То что входит в этот рот, можно не проверять. Всем спасибо , больше не отвлекаю на эту тему )
В интервью изданию "Комсомольская правда" ведущий шоу Владимир Маркони заявил, что публикация заявления о разводе на страницах в Instagram является одним из заданий проекта, в котором Асмус и Харламов якобы приняли участие.
Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.
После сообщения о разводе Асмус написала, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте.