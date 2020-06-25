"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий

Российский шоумен Гарик Харламов опроверг заявление ведущего шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что их с актрисой Кристиной Асмус заявление о разводе якобы является заданием этого проекта.

Российский шоумен Гарик Харламов опроверг сообщения в российских СМИ о том, что их с актрисой Кристиной Асмус заявление о разводе является заданием шоу-проекта, в которым они якобы участвовали. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Так как спекуляции на нашем с Асмус разводе продолжаются, вынужден еще раз прокомментировать: мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, – вранье", – написал Харламов.

В интервью изданию "Комсомольская правда" ведущий шоу Владимир Маркони заявил, что публикация заявления о разводе на страницах в Instagram является одним из заданий проекта, в котором Асмус и Харламов якобы приняли участие.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.

После сообщения о разводе Асмус написала, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте.