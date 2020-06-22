Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни

Российская актриса Кристина Асмус и ее муж – шоумен Гарик Харламов прожили вместе восемь лет. У супругов подрастает шестилетняя дочь Анастасия. По словам актрисы, решение о разводе пара приняла год назад.

Российская актриса Кристина Асмус 22 июня на своей странице в Instagram заявила, что разводится с мужем – шоуменом Гариком Харламовым.

По словам актрисы, в разводе виноваты они оба, а решение было принято еще год назад.

"Ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.

И это не хайп", – подчеркнула Асмус.

Актриса заявила, что решение о разводе было взвешенным и обдуманным.

"Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу", – написала она.

Сообщение о разводе с Асмус на своей странице в Instagram также опубликовал Харламов.

"На земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Мы разводимся, но остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет", – заявил он.

По словам Харламова, в настоящее время идет бракоразводный процесс.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.