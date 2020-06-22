Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни

Российская актриса Кристина Асмус 22 июня на своей странице в Instagram заявила, что разводится с мужем – шоуменом Гариком Харламовым.
По словам актрисы, в разводе виноваты они оба, а решение было принято еще год назад.
"Ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.
И это не хайп", – подчеркнула Асмус.
Актриса заявила, что решение о разводе было взвешенным и обдуманным.
"Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу", – написала она.
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8 лет в браке. Довела мужика Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третии * в этом не виноват. Только мы сами. И это не хаи * п. Упаси Господь хаи * питься на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало меи * нстримом ))))) Мы расстае * мся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сеи * час переполнена благодарностью и большои * человеческои * любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить те * плые дружеские отношения во благо нашеи * дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненныи * процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо
Сообщение о разводе с Асмус на своей странице в Instagram также опубликовал Харламов.
"На земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Мы разводимся, но остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет", – заявил он.
По словам Харламова, в настоящее время идет бракоразводный процесс.
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8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )
Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.