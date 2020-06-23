"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить". Коллеги выражают сочувствие Асмус после ее заявления о разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус 22 июня сообщила о начале бракоразводного процесса с шоуменом Гариком Харламовым. Коллеги артистки выступили в поддержку Асмус.

Асмус сообщила о разводе с Харламовым после восьми лет отношений Фото: asmuskristina / Instagram

Коллеги российской актрисы Кристины Асмус эмоционально отреагировали на ее заявление о разводе с шоуменом Гариком Харламовым, которое артистка обнародовала в Instagram. Свои комментарии они оставили на странице актрисы в Instagram.

"Очень жаль, ребята", – прокомментировала новость о разводе пары российская певица Саша Савельева.

"Сил вам", – написала экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить, будешь самой счастливой", – поддержала Асмус актриса Ольга Дибцева.

"Ох, ну ничего, все бывает в жизни, и это пройдет", – прокомментировала пост певица Анна Семенович.

При этом Харламов новость о разводе с Асмус обнародовал без возможности оставить комментарий к публикации.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня пара в социальных сетях опубликовала заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.